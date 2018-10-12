"Укрпошта" отримала ліцензію митного брокера

Оператор почав надавати послуги митного оформлення для експортерів та імпортерів.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" отримала ліцензію митно-брокерської діяльності, що дозволяє надавати послуги митного оформлення для експортерів і імпортерів, повідомляється в прес-релізі оператора.

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Згідно з повідомленням, таким чином "Укрпошта" спрощує для представників малого та середнього бізнесу відправлення товарів, що підлягають митному декларуванню. Даний сервіс для підприємців почав працювати з 10 жовтня.

"Багато експортери відправляють міжнародні відправлення з товарами, що підлягають митному декларуванню, наприклад, ювелірні прикраси, твори мистецтва, і хотіли б допомоги в оформленні необхідних документів. "Укрпошта", отримавши ліцензію митного брокера, тепер надає сервіс, що значно спростить і прискорить оформлення митних декларацій для наших клієнтів", - зазначив перший заступник генерального директора з операційної діяльності "Укрпошти" Олександр Перцовський.

Клієнти національного поштового оператора, який співпрацює з 192 країнами світу, можуть в рамках базової послуги "Укрпошти" по міжнародній доставці також оформити сервіс з підготовки вантажних митних декларацій (ВМД).

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році "Укрпошта" збільшила обсяги міжнародних операцій на 34,5%, доставивши близько 6 мільйонів кілограм експортних та імпортних відправлень. Основними країнами експорту через "Укрпошту" є США, Ізраїль, Канада, Великобританія, а імпортують з Китаю, Нідерландів, Ізраїлю, США.