Володимир Омелян: Дніпропетровська ОДА демонструє якісні зміни в дорожній галузі

Володимир Омелян (ліворуч) і Юрій Голик

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, перебуваючи в робочій поїздці в Дніпропетровській області, заявив, що Дніпропетровська облдержадміністрація продемонструвала якісні зміни в дорожній галузі регіону. Зокрема, міністр зазначив, що відремонтована обласною владою дорога Н-08 Дніпро-Запоріжжя, досягла пропускної здатності у 20 тисяч автомобілів на добу.

«Коли говорять, що в Україні немає людей, які здатні робити якісні зміни, то Дніпропетровська область і Валентин Резніченко показують - такі люди є. Коли говорять, що нічого не змінюється, то Дніпропетровська область показує - якісні зміни можливі. І ці зміни вже відбуваються. Ми бачимо абсолютно нову трасу між Дніпром і Запоріжжям, якої не було з десяток років. Вона зроблена за дуже короткий проміжок часу», - зазначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Володимир Омелян

Капітально відремонтована траса Н-08 Дніпро-Запоріжжя

Нагадаємо, що до цього року траса Дніпро-Запоріжжя перебувала в зруйнованому стані. Будівництво шляхопроводу на об'їзній навколо Дніпра почалося у 2012 році, але через брак фінансування було припинено. У 2018 році будівельні роботи відновила Дніпропетровська облдержадміністрація. Роботи велися з кінця квітня цього року. Крім капітального ремонту самої траси, був введений в експлуатацію міст на окружній навколо Дніпра.

«На інфраструктурний об'єкт, який простояв покинутим шість років, з обласного бюджету виділили понад 40 млн грн. Додаткові кошти - результат реформи децентралізації Президента України Петра Порошенка», - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Валентин Резніченко

«Рік тому на цьому ж місці ми дивилися з Володимиром Омеляном на недобудову, яка навіть не нагадувала міст. Новий шляхопровід побудували за 65 днів, і сьогодні він відкритий для автотранспорту. Зараз жителі і гості Дніпра їздять не «петлею» через поле, а рівною, ідеальною, капітально відремонтованою дорогою», - зазначив радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик.

Загальна вартість ремонту Н-08 - понад 1 млрд грн.

За минулі три роки Дніпропетровська ОДА відремонтувала близько 500 комунальних доріг, ще 130 оновлюються в цьому році: на 116 об'єктах завершено ремонт асфальтового покриття, ще на 14 роботи тривають.