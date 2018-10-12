Українська авіакомпанія купить два літаки Ан-158

«Антонов» підписав меморандум про поставку двох літаків Ан-158 українській авіакомпанії FANAIR.

Державне підприємство «Антонов», що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», підписав у п'ятницю, 12 жовтня, меморандум про поставку двох літаків Ан-158 українській авіакомпанії FANAIR.

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Про це прес-служба «Антонова» повідомила на сторінці в Facebook.

«Згідно з меморандумом, підписаним 12 жовтня 2018 року, ДП «Антонов» через шість місяців після активації контракту за схемою фінансового лізингу поставить авіакомпанії FANAIR два літаки Ан-158 в конфігурації 97 крісел. Підписаний меморандум стане основою для запуску фінансування проекту», - повідомила прес-служба держконцерну.

Як повідомляв УНІАН, у липні «Антонов» підписав угоду з підрозділом Boeing для виробництва модернізованих літаків Ан-148, Ан-158 і Ан-178.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.