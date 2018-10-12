Міністр інфраструктури: проект Hyperloop набирає обертів

За словами Омеляна, НАН України підтвердила, що технологія Hyperloop має право на життя.

Національна академія наук України підтвердила, що технологія Hyperloop має право на життя, і до кінця цього року опублікує свій науковий висновок. Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку з посиланням на голову відомства Володимира Омеляна.

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"Щодо проекту Hyperloop - він набирає обертів. Нещодавно Hyperloop Transportation Technologies за підтримки кількох урядів, в тому числі України, підписала угоду з компанією TUV SUD, яка займається сертифікацією цього продукту. До кінця цього року, як і обіцяли, НАН України опублікує свій науковий висновок. Той проект висновку, з яким я ознайомився, - позитивний, тобто технологія має право на життя і я сподіваюся, що вона буде успішно реалізована в Україні українськими компаніями, щоб ми створювали продукт, який є унікальним у світі", - цитує прес-служба міністра.

Омелян підкреслив, що проект Hyperloop є тривалим у часі, однак в Україні він реалізується згідно з попередніми планами. «Треба чітко розуміти, що Hyperloop - це тривалий проект і це великий виклик і для країни, і для бізнесу. Але я хочу, щоб Україна була високотехнічною нацією, щоб ми не просто добували руду, а створювали сучасний продукт. Я завжди кажу, що айфон коштує дорожче тонни зерна і нам треба виробляти айфони і сучасні технічні рішення для країни. Україна - це держава, в якій будувалися і будуються авіалайнери, яка запускає ракети в космос, тому я думаю, що тут нічого складного немає»,- зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого цього року Омелян вперше заявив, що в Україні займуться розробкою нового виду транспорту - вітчизняного аналога Hyperloop, який називатиметься HypeUA. Він повідомив, що для створення новітнього транспорту Мінінфраструктури залучило до проекту з української сторони Національну академію наук України, "Укроборонпром", "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. Макарова" («Південмаш»), "Каховський завод електрозварювального устаткування", " Інтерпайп Україна ", Unit.City, Агентство розвитку Дніпра, Український інститут майбутнього і Платформу розвитку інновацій. А також, зарубіжну компанію Octagonal Corporation, яка, як повідомив міністр, займається будівництвом Hyperloop в Мексиці.

Пізніше до проекту долучилася компанія Hyperloop Transportation Technologies, підписавши меморандум про співпрацю з Мінінфраструктури України, який передбачає будівництво пілотної лінії hyperloop довжиною 15 км.

Довідка УНІАН. Hyperloop - це транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.