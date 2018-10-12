У Ярославського розповіли, коли почнуть будувати термінал у Дніпрі

Бізнесмен почне будувати термінал в Дніпрі, тільки коли держава затвердить програму виділення $120 млн на ЗПС.

Сьогодні в обладміністрації Дніпропетровщини відбулася нарада з питання будівництва нового аеропорту у Дніпрі, в якому взяв участь міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Як відомо, для початку реалізації проекту необхідно виділення державного фінансування в обсязі $120 млн. на будівництво нової злітно-посадкової смуги як об'єкта стратегічного військово-цивільного призначення. Що стосується аеровокзального комплексу, то про готовність звести його заявила група DCH Олександра Ярославського, яка має успішний досвід створення сучасного міжнародного аеропорту у Харкові до Євро-2012.

У той же час, як підкреслює Ярославський: «Якщо держава не виділить гроші на фінансування будівництва смуги і перонів, то я не почну будівництво».

Після наради на прес-конференції Омелян повідомив, що зараз розглядається питання про виділення на «взлітку» для Дніпра 1 млрд. грн. (менше $36 млн.). «Ведеться робота з включення в державний бюджет на 2019 рік 1 мільярда гривень на реконструкцію злітно-посадкової смуги та льотного поля. Роботи цього етапу мають бути завершені до березня майбутнього року», — розповів Володимир Омелян.

Він припустив, що за цей час «інвестор виконає свою заявлену частину робіт з реконструкції терміналу аеропорту. Впевнений, що з 2021 року Дніпро і весь прилеглий до міста регіон отримає сучасний аеропорт світового рівня».

Проте в групі DCH Олександра Ярославського повідомляють, що будівельні роботи розпочнуться тільки після того, як буде затверджена держпрограма бюджетного фінансування будівництва ЗПС на $120 млн. - тобто в повному обсязі.

Так, Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту Харків, сказав журналістам, що старт реконструкції аеропорту буде дано державою, коли в держбюджеті будуть передбачені кошти на реконструкцію злітно-посадкової смуги. «З нашої сторони затримок не буде. Але у кожної із сторін — і інвестора, і держави, і місцевої влади— є певні процедурні моменти. Стартом ми можемо вважати момент, коли в державному бюджеті з'явиться рядок про виділення грошей на реконструкцію аеродрому в повному обсязі», — сказав Володимир Васильченко.

На думку експертів авіасектору, позиція DCH цілком логічна. У будівництво аеровокзального комплексу в Харкові до Євро-2012 Олександр Ярославський вклав понад $107 млн. Недофінансування державної частини бюджету цього проекту (роботи з реконструкції харківського аеродрому) становить 124 млн. грн., які не виділені по цей день.

Нагадаємо, у Дніпрі та області йде збір голосів за петицію до Президента України Петра Порошенка, в якій місцева територіальна громада просить главу держави сприяти, щоб Кабінет Міністрів України виділив необхідне держфінансування на будівництво нової ЗПС. Станом на 12.10.2018 р. зібрано вже майже 22 тис. підписів з 25 тис., які потрібні для розгляду цього документа Президентом України.