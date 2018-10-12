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У Києві завтра перекриють рух на ділянці проспекту Леся Курбаса

19:03, 12 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомили у КК «Київавтодор», у зв’язку із улаштуванням верхнього шару дорожнього покриття рух транспорту буде закрито на ділянці вул. Академіка Сєркова до вул. Володимира Покотила (перед транспортною розв'язкою вул. Гната Юри, вул. Володимира Покотила та пр. Леся Курбаса).

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

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Теги: #перекриття дороги#рух транспорту