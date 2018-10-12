Україна домовилася з Польщею про додаткові дозволи на вантажоперевезення

Також сторони домовилися про кількість дозволів на перевезення на 2019 рік.

Україна домовилася з Польщею про надання українським вантажоперевізникам 10 тис. додаткових дозволів на здійснення автомобільних перевезень через територію Польщі у 2018 році.

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідні домовленості були досягнуті під час переговорів 10-11 жовтня в рамках засідання українсько-польської змішаної Комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

«На 2018 рік польська сторона виділила додатково таку кількість дозволів: 8000 транзитних дозволів категорії "Євро-5"; 2000 універсальних дозволів категорії "Євро-5», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними прес-служби, сторони домовилися про кількість дозволів на перевезення на 2019 рік.

«Переговори були дуже напружені та інтенсивні. Польська сторона в черговий раз наполягала на зменшенні квоти для здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень до 130 тис. дозволів. Українська сторона підкреслила, що дана пропозиція є неприйнятною, оскільки не задовольняє потреби українських перевізників.

Після довгих дискусій сторони домовилися, що з метою недопущення зупинки автомобільного сполучення між нашими країнами буде здійснено обмін попередньою кількістю дозволів на 2019 році в кількості 160 тис. дозволів для української сторони та 160 тис. для польської сторони», - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що була досягнута домовленість, що після аналізу ефективності використання дозволів перевізниками обох країн сторони проведуть чергове засідання Комісії по першій половині 2019 року, де і буде прийнято рішення щодо встановлення остаточної квоти.

Як повідомляв УНІАН, минулого і цього року Україна відчуває дефіцит польських дозволів на автомобільні вантажні перевезення.

6 квітня співробітники СБУ затримали чиновника Укртрансбезпеки, який вимагав від підприємця 38 тисяч доларів хабара за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. Відзначається, що за кожен оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів США за офіційної вартості бланка 49 гривень.