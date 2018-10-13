У Києві в ніч на 15 жовтня повністю перекриють рух транспорту мостом Патона

15 жовтня з 00:00 до 06:00 заплановано виконання ремонтних робіт.

У Києві 15 жовтня через проведення ремонтних робіт перекриють рух транспорту мостом Патона.

Про це повідомили в прес-службі "Київавтодору" на своїй сторінці в Facebook.

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"15 жовтня 00:00 до 06:00 заплановано виконання ремонтних робіт з посилення поперечних балок опори № 1 мосту ім. Е. А. Патона. У зв'язку з цим буде закрито рух транспорту мостом в обох напрямках", – йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" просять водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт, і вибирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, центрі Києва 14 жовтня через святкування Дня захисника України буде змінено розклад руху громадського транспорту.