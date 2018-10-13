Сьогодні починається майже повна українізація телеефіру

Сьогодні в Україні набув чинності закон про мовні квоти на ТБ. Нацрада обіцяє перевіряти канали.

Закон «Про внесення змін у деякі закони України щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації», ухвалений у травні, починає діяти.

Закон набирає чинності сьогодні, повідомляється на сайті Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Згідно із законом, для телерадіоорганізацій загальнонаціональної та регіональної категорії частка передач або фільмів державною мовою має становити не менше 75% в періоди між 7.00 і 18.00 і між 18.00 і 22.00. Для місцевих телекомпаній квота становить 60%.

Окремо встановлена обов'язкова частка новин державною мовою — не менше 75% в періоди з 7.00 до 18.00 та з 18.00 до 22.00.

Мовники повинні показувати фільми та передачі, які не є їх власним продуктом, тільки українською мовою (за винятком фільмів і передач, крім дитячих та анімаційних, які створені до 1 серпня 1991 року). Фільми та передачі, трансляція яких допускається не державною мовою, повинні бути з субтитрами українською мовою. Фільми, створені на території республік колишнього СРСР не російською і не українською мовою і надалі дубльовані російською, повинні бути озвучені або дубльовані українською.

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Мовні квоти не поширюються: на суб'єктів державного іномовлення; на телерадіоорганізації зарубіжного мовлення (вони можуть ретранслюватися лише зі звуковим рядом, який відповідає вимогам про 60% української мови); на телерадіоорганізації, які спеціалізуються на науково-просвітницьких передачах на одному або декількох офіційних мовах Європейського Союзу; на супутникові телеканали, які орієнтовані на освітні передачі по вивченню іноземних мов.

За порушення закону передбачений штраф — 5% від загальної суми ліцензійного збору.

У Нацраді нагадують, що в перший рік після вступу закону в силу буде діяти перехідний період: передачі власного та національного виробництва, незалежно від мови їх виконання, будуть зараховуватися до частки передач, виконаних державною мовою.

«Відтепер Національна рада починає моніторинг мовлення телеканалів. В першу чергу буде проведено моніторинг тих каналів, які, згідно з попередніми даними, мали найменшу частку україномовних передач», — пообіцяли в Нацраді з ТБ.

Законопроект «Про внесення змін у деякі закони України щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації» Верховна Рада ухвалила в травні.

У червні його підписав президент України Петро Порошенко.