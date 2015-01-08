На посаду голови «Укрзалізниці» претендують близько 100 осіб

Міністерство інфраструктури України продовжує приймати резюме від кандидатів на посади генеральних директорів Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького, при цьому на посаду керівника «Укрзалізниці» вже надійшло близько 100 заявок, а на посади керівників аеропортів претендують 50 осіб.

"Ознайомлююся з підсумками перших шести днів конкурсу на керівників «Укрзалізниці» і двох аеропортів. Зараз у кандидатському пулі близько 100 претендентів на «Укрзалізницю» і 50 - на аеропорти «Бориспіль» і «Львів». Щодня надходить від 15 до 20 резюме. Середній вік 43-45 років. Більше половини кандидатів з МВА або західною освітою", - написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра інфраструктури Володимир Омелян.

Він зазначив, що серед претендентів є керівники, які мають досвід роботи в міжнародних компаніях, зокрема за кордоном.

Заступник міністра підкреслив, що в Україні є успішні менеджери, але щоб очолити велике держпідприємство, потрібно мати сильні управлінські якості. "Біда в тому, що лічені одиниці з них мають сильний внутрішній стрижень. Добитися змін зможуть лише "алмазні люди", як говорив Ларрі Еллісон, - лідери із сильною волею і стійкими переконаннями. Ми налаштовані таких відшукати, оскільки виклик із реформування «Укрзалізниці» - екстраординарний за своєю природою", - підсумував Омелян.

Читайте такожСуд підтвердив незаконність рішення АМКУ про скасування конкурсу з оцінки майна "Укрзалізниці"Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2014 року Міністерство інфраструктури оголосило про старт відбору кандидатів на посади генеральних директорів «Укрзалізниці», аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Львів», який здійснюватиметься спільно з експертами консалтингових компаній Talent Advisors, ЕBS і Deloitte.

7 січня Міністерство інфраструктури продовжило термін прийому заявок від кандидатів на посади гендиректорів «Укрзалізниці» й двох аеропортів до 19 січня 2015 року включно, тоді як раніше кінцевим терміном подачі заявок було 12 січня.

Остаточний перелік фіналістів буде сформовано й представлено на сайті Мінінфраструктури після оцінки всіх кандидатів.

Рішення про призначення керівника прийматиме міністр інфраструктури після спілкування з кожним із кандидатів-фіналістів.