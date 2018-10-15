На Львівщині розлючені пасажири заблокували колію для потягу «Мукачево-Львів»

Протест влаштували пасажири, яким не вистачило місця у потязі з чотирьох вагонів.

На станції "Сколе" у Львівській області незадоволені пасажири перекрили залізничну колію та заблокували рух електропоїзда Мукачево-Львів з вимогою додати до нього додаткові вагони.

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Про пригоду, що сталась 14 жовтня, повідомило місцеве видання Skole today. Зазначається, що електропотяг «Мукачево-Львів» складається всього з чотирьох вагонів, а оскільки курсує в місцевості, яка популярна серед туристів, то не може вмістити всіх бажаючих дістатись до місця призначення.

Пасажири, яким не вистачило місця у електропоїзді, вийшли на колії та заблокували його рух. Керівництво «Укрзалізниці» відреагувало на перекриття руху, та видало додатковий електропоїзд «Лавочне-Львів», який прибув до станції «Сколе» приблизно біля 22:00.

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок, коли незадоволені якістю послуг УЗ пасажири перекривають на Львівщині колії.

Так, 27 квітня, на залізничній станції "Скнилів" у Львові близько 200 розлючених пасажирів вийшли з електрички Львів-Мукачево та заблокували її рух. Люди нарікали, що чотири вагони - дуже переповнені, пасажирам не вистачає місця, тож вимагали додати вагонів до поїзда.

Наприкінці травня люди знову перекрили рух приміського потягу на станції «Скнилів». Людям знову не вистачило місця у чотирьох поданих вагонах потягу, який курсує до Самбора.

7 травня пасажири перекрили залізничний шлях в Пустомитах, оскільки не змогли сісти в електричку. Залізничники тоді також подали 4 вагони.