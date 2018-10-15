Окупанти займуться дорогою до Кримського мосту: стала відома вартість проекту

Розпочати роботи планується в 2019 році, завершити - до 2024-го. Протяжність траси становить близько 150 кілометрів.

Російський уряд виділить на модернізацію та розширення автомобільних підходів до Кримського мосту 86,4 млрд рублів (близько $1,3 млрд. - ред.).

Як повідомляє РБК з посиланням на представника Мінтрансу, мова йде про підходи до мосту з боку материка - траси А-289 Краснодар - Слов'янськ-на-Кубані - Темрюк.

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Розпочати роботи планується в 2019 році, завершити - до 2024-го. Протяжність траси становить близько 150 кілометрів.

Видання зазначає, що після реконструкції час проїзду від Краснодара до Кримського моста скоротиться майже в 1,5 рази - до 1 години 50 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.