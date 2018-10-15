Клімкін прогнозує перші серйозні результати скасування роумінгу з ЄС наступного року

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує перші серйозні результати у питанні скасування роумінгу з Європейським Союзом наступного, 2019-го року.

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Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив за підсумками міністерського засідання «Східного партнерства» у Люксембурзі.

"Ми дуже серйозно говоримо про усунення роумінгу між країнами, і я навіть думаю, що наступного року у нас можуть бути перші серйозні результати", - наголосив Клімкін.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання щодо роумінгу, Клімкін зазначив, що "зараз потрібно зрозуміти, на що згодні наші оператори".

"Я думаю, що ми маємо дуже добре зрозуміти, як формуються тарифи. Це вже факт, а далі яким чином ми можемо або усунути роумінг, або значно зменшити плату за нього. От зараз про це йде дуже серйозна розмова. Є проблеми з позицією деяких операторів, є проблема з імплементацією європейського законодавства, але у цьому однозначно є прогрес", - сказав міністр.

За його словами, треба зрозуміти, яким чином приватні компанії готові йти назустріч одна одній та як саме вони надають послуги.