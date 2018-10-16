Сьогодні поліція починає штрафувати водіїв за перевищення швидкості (відео)

Перший тиждень після встановлення приладів вимірювання швидкості TruCam був пілотним, але з 16 жовтня починають виписувати штрафи замість профілактичної бесіди.

З сьогоднішнього дня поліція починає штрафувати водіїв за перевищення швидкості.

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Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в Facebook.

Перший тиждень після встановлення приладів вимірювання швидкості TruCam був пілотним, але з 16 жовтня починають виписувати штрафи замість профілактичної бесіди.

За перевищення швидкості більше, ніж на 20 км/год штраф становитиме 255 гривень, а за перевищення більше ніж на 50 км/год - 510 гривень.

На карті позначені місця, де вже стоять TruCam, місця їх розміщення будуть змінювати і оновлювати карту.

Як повідомляв УНІАН, з 27 вересня в Україні набули чинності нові правила дорожнього руху та нові штрафи.

Перевищення швидкості більш ніж на 50 кілометрів на годину відтепер буде коштувати 3400 гривень замість колишніх 510. Якщо водій спровокував ДТП і втік - теж 3400 гривень штрафу, ще й з можливою конфіскацією. Водія без прав каратимуть на 20 400 гривень, якщо ж протягом року це повториться - заплатить вже 40 800.