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У Харкові поки не використовують радари TruCAM

11:58, 16 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Про початок використання радарів буде повідомлено додатково \ фото УНІАН

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Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції. "Зараз патрульні поліцейські Управління патрульної поліції в Харківській області не використовують TruCAM", - уточнили у відомстві.

Про початок їхнього використання буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня поліція почала штрафувати порушників швидкісного режиму, яких виявлятимуть з допомогою лазерних радарів TruCAM.

Штрафувати порушників почнуть відповідно до змін в Правила дорожнього руху, які набрали чинності 1 січня 2018 року. Згідно цим змінам, гранична швидкість руху авто в межах населених пунктів обмежена 50 км\год. Якщо водій перевищив ліміт швидкості на 20 км\год і був зупинений, він повинен сплатити штраф у розмірі 255 грн. При перевищенні швидкості на 50 км\год штраф збільшиться до 510 грн. А якщо перевищення швидкості призвело до аварійної ситуації, штраф зросте до 680 грн, при цьому водія можуть позбавити права водіння на термін до року.

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Теги: #Харківщина#радари