Компанія Rolls-Royce почала випробовувати автономні кораблі (відео)

Такі судноплавні засоби зможуть здійснювати плавання без людини на борту, керуючись штучним інтелектом.

Компанія Rolls-Royce працює в напрямку будівництва повністю автономних кораблів.

Такі судноплавні засоби зможуть здійснювати плавання без людини на борту, керуючись штучним інтелектом, повідомляє "Голос Америки".

Випробування автономних кораблів, поки що з людиною на борту, проводяться біля узбережжя Норвегії.

Щоб навчити штучний інтелект розпізнавати об’єкти, компанія використовує близько 5 мільйонів фотографій з Інтернету, наприклад, кораблів під різним кутом.

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Автономні кораблі гіпотетично повинні зменшити кількість аварій, пов’язаних із людською помилкою, а також збільшити продуктивність, скільки на борту без людей не потрібне опалення, їжа чи вода. Автономні кораблі, серед іншого, зможуть оптимізувати маршрут з огляду на використання палива.

Сенсори такого корабля подібні до тих, що в автомобілів із автопілотом, тільки обсяги інформації набагато більші. Rolls-Royce співпрацює з Intel, щоб встановити серверні кімнати на суднах.

Rolls-Royce не єдина компанія, що працює в цьому напрямку. Стартап Buffalo Automation у Баффало, штат Нью-Йорк, також розробив систему, що контролює кораблі, та вже випробовує її.