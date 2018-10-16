Audi заплатить 800 мільйонів євро штрафу через дизельний скандал

Відповідне рішення прийняла прокуратура Мюнхена.

Автоконцерн Audi заплатить 800 мільйонів євро у зв'язку з маніпуляціями з показниками викидів шкідливих речовин в дизельних авто.

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Про це інформує ТАСС з посиланням на повідомлення групи Volkswagen, до якої входить компанія.

У Volkswagen пояснили, що рішення про штраф прийняла прокуратура Мюнхена. "Він включає в себе 5 мільйонів євро в якості прописаної в законодавстві вищої міри покарання за недбале порушення правил, а також 795 мільйонів євро за протиправне отримання економічної вигоди", - наголошується в заяві.

"Audi AG погодилася з рішенням про штраф", - підкреслили в Volkswagen.

У концерні очікують, що його виплата "безпосередньо позначиться на фінансових показниках" Volkswagen і стане "додатковим негативним фактором, який вплине на дані за 2018 фінансовий рік.

У червні правоохоронні органи ФРН в рамках розслідування махінацій затримали тепер уже колишнього голову Audi Руперта Штадлера.

Як повідомляв УНІАН, минулі роки ознаменувалися гучними викриттями навколо дизельних авто.

Спочатку в центрі дизельного скандалу опинився Volkswagen, бо в 2015 році з'ясувалося, що автомобілі концерну були оснащені програмним забезпеченням, яке дозволяло занижувати показники вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Завдяки даній системі все виглядало так, що автомобілі повністю відповідали прийнятим нормам. У дійсності ж вони в рази перевищували встановлений граничний рівень забруднення повітря.