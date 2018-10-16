В Україні за вихідні подешевшав бензин

Вартість бензину А-95 на великих АЗС впала до 34,99 гривні за літр.

Великі мережеві оператори АЗС в Україні - ОККО і WOG з 12 по 15 жовтня, після тривалого подорожчання, знизили ціни на бензини на 50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Так на заправках ОККО і WOG бензин подешевшав на 50 копійок за літр до: А-92 – 33,99 гривні, А-95 – 34,99 гривні, А-95 Преміум – 35,99 гривні.

У свою чергу, на АЗС деяких інших операторів вартість бензину і ДТ продовжила зростання. У мережі Avantage 7 бензини подорожчали на 95 копійок за літр, а ДП – на 50 копійок за літр. Крім того, дизпаливо подорожчало на АЗС Marshal,"Автотехсервіс", "Татнефть-АЗС-Україна", "Катрал Південь".

Як повідомляв УНІАН, за першу декаду жовтня середні ціни на бензин на АЗС України зросли на 1 гривню і станом на 8 жовтня 2018 року становили: А-92 - 31,72 гривні/літр, А-95 – 32,83 гривні/літр, А-95 Преміум – 33,88 гривні/літр, ДТ – 30,84 гривні/літр, ДТ-Преміум – 32,36 гривні/літр.

Ціни на заправках зросли на тлі істотного зростання світових цін на нафту, які почали знижуватися, досягнувши максимальних значень в перші дні жовтня.