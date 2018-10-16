Бренд Palm після дев'ятирічної перерви випустив смартфон розміром з кредитку (фото)

Компанія повернулася на ринок смартфонів із 3,3-дюймовою моделлю-компаньйоном на Android.

Компанія Palm цього тижня після дев'ятирічної перерви представила перший смартфон під торговою маркою Palm. Його з дозволу китайської TCL, що володіє правами на цю торговельну марку, представила молода однойменна компанія з Каліфорнії.

Головна особливість пристрою полягає в його розмірах – він не більший за кредитну картку. Якщо говорити конкретніше, це крихітний за нинішніми мірками смартфон із розмірами 96,6х50,6х7,4 мм і масою 62,5 р. З обох сторін корпус пристрою оформлений загартованим склом Gorilla Glass 3, пише itc.ua.

Смартфон Palm оснащений екраном діагоналлю 3,3 дюйма і роздільною здатністю HD. Ці параметри відповідають щільності 445 пікселів на дюйм. Новинка позиціонується як другий смартфон, що має стати компаньйоном основному «великому» смартфону. По суті, смартфон-компаньйон Palm бере на себе роль "розумного" годинника. Власне, окремого номера у Palm не буде і здійснювати дзвінки він буде з номера основного смартфона. У новинці використовується вбудована nano-SIM і поки що продаватиме її тільки американський оператор Verizon.

Основою смартфона Palm є бюджетна однокристальна система Qualcomm Snapdragon 435, що працює під управлінням ОС Android 8.1 Oreo з низкою оптимізації користувальницького інтерфейсу під невеликий екран. Також в конфігурації знаходиться 3 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ флеш-пам'яті (зрозуміло, що без можливості розширення), 12-мегапіксельна основна камера, селфі-камера на 8 Мп і батарея на 800 мА·год. Остання, за словами виробника, забезпечує пристрою автономність на рівні одного дня.

З іншого можна відзначити функцію розпізнавання обличчя, модуль NFC, роз'єми USB-C і 3,5 мм, а також ступінь захисту IP68.