Porsche планує випустити електричний кросовер у 2022 році

За три роки Porsche може представити свій перший повністю електричний кросовер.

Слідом за електричним седаном Taycan, німецький виробник Porsche планує випустити електрокроссовер. Схоже, що це буде електрична версія моделі Macan.

За три роки Porsche може представити свій перший повністю електричний кросовер. Про це повідомив журналістам фінансовий директор Porcshe Луц Мішки, пише "Новое время".

Ймовірно, електродвигун встановлять на популярний компактний паркентник Porsche Macan, хоча на Женевському автошоу компанія представила ще один концепт міського джипа - Porsche Mission E Cross Turismo.

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"Поки немає остаточного рішення, але ви можете цього очікувати, оскільки нам потрібне повністю електричне авто великих розмірів. Ця ідея потім буде розвиватися в наступних поколіннях моделей Panamera і Cayenne", - сказав Мішки.

Уже в наступному році повинен вийти новий спортивний повністю електричний седан Porsche Taycan, на який бренд робить ставку і очікує відгуку аудиторії.

З чуток, два електродвигуна Taycan видають близько 600 кінських сил і розганяють автомобіль до 100 км/год за 3,5 секунди. Зарядка нового Porsche буде однією з найшвидших серед конкурентів, як запевняє виробник. Він стверджує, що використовуючи нові 800-вольтні зарядні пристрої, ви зможете заряджати Taycan до 80% всього за 15 хвилин.