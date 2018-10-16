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Журналісти перевірили, чи почали патрульні використовувати радари на дорогах (відео)

14:55, 16 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Відсьогодні на дороги України повертаються поліцейські радари / фото УНІАН

Про це повідомляє ТСН.ua.

Журналісти вирішили проінспектувати дороги Києва, де мають працювати два екіпажі поліції з радарами.

Подальший розвиток подій дивіться у відео.

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Теги: #порушення ПДД#штрафи для водіїв