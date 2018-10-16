Журналісти перевірили, чи почали патрульні використовувати радари на дорогах (відео)

З сьогоднішнього дня поліція починає штрафувати водіїв за перевищення швидкості.

Відсьогодні патрульні каратимуть грошима любителів швидкої їзди, оскільки часи попереджувальних розмов минули. Про це повідомляє ТСН.ua. Журналісти вирішили проінспектувати дороги Києва, де мають працювати два екіпажі поліції з радарами. Подальший розвиток подій дивіться у відео.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter