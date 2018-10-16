Журналісти перевірили, чи почали патрульні використовувати радари на дорогах (відео)
14:55, 16 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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З сьогоднішнього дня поліція починає штрафувати водіїв за перевищення швидкості.
Відсьогодні на дороги України повертаються поліцейські радари / фото УНІАН
Відсьогодні патрульні каратимуть грошима любителів швидкої їзди, оскільки часи попереджувальних розмов минули.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Журналісти вирішили проінспектувати дороги Києва, де мають працювати два екіпажі поліції з радарами.
Подальший розвиток подій дивіться у відео.
Початок штрафів: журналісти перевірили, чи почали патрульні використовувати TruCam на дорогах
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