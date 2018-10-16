Volvo повідомив про проблеми з контролем вихлопних газів у деяких автомобілях

Акції компанії впали на 5,37 відсотка.

Шведський виробник автомобілів Volvo повідомив у вівторок, що один з елементів системи обмеження викидів стає непридатним швидше, ніж очікувалося, що може стати причиною для перевищення двигунами рівня вихлопних газів.

Читайте такожPorsche планує випустити електричний кросовер у 2022 році

За повідомленнями компанії, більшість автомобілів з подібними двигунами була продана в Північній Америці та Європі - двох найбільших ринках збуту Volvo, а вартість усунення помилки "може виявитися суттєвою", пише Рейтер.

Проблема з елементом системи обмеження викидів може стати додатковим головним болем для Volvo, яка доклала багато зусиль для збереження рентабельності після різкого стрибка попиту в Європі та Північній Америці, який спричинив проблеми з поставками та збільшив витрати на сировину та трудові ресурси.

Представник компанії повідомив, що Volvo спілкувалася з представниками влади в США і Європі, однак поки немає якогось конкретного плану дій для відкликання з ринку проблемних автомобілів. Акції Volvo впали на 5,37 відсотка.