Суд відновив Антонюка на посаді голови Державіаслужби

Суд зобов'язав Державіаслужбу виплатити Антонюку середню заробітну плату за час вимушеної відсутності на робочому місці у розмірі 269,1 тис. грн.

Окружний адміністративний суд Києва відновив Дениса Антонюка на посаді голови Державної авіаційної служби з 4 вересня 2015 року.

Читайте такожВ Україні польоти дронів обмежили висотою 120 метрів

Про це йдеться в тексті постанови суду від 1 жовтня, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з повідомленням, суд зобов'язав Державіаслужбу виплатити Антонюку середню заробітну плату за час вимушеної відсутності на робочому місці у розмірі 269,1 тис. грн.

Рішення суду набуде чинності після закінчення терміну подачі апеляції, тобто через 30 днів після його прийняття.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Денису Антонюку у поновленні на посаді.

4 вересня 2015 року екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що за результатами проведеної перевірки Державіаслужби Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення голови служби Дениса Антонюка.

На пост голови Державіаслужби Антонюк був призначений на 12 березня 2014 року, а до призначення обіймав посаду директора з розвитку маршрутної мережі та роботи з альянсами базової української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".