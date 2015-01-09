Латвійська AirBaltic визнана самим пунктуальним авіаперевізником у світі

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic визнана самим пунктуальним авіаперевізником у світі. Про це свідчать оприлюднені дані світового лідера у сфері авіаційної інформації - компанії OAG, яка склала список кращих авіакомпаній після аналізу 43,5 млн польотів, передає ТАСС.

Згідно з аналізом OAG, AirBaltic досягла 94,9% пунктуальності польотів, що зв'язують Ригу з місцями призначення в Європі, на Близькому Сході, а також в Росії та СНД.

Читайте такожУкраїна оштрафувала 18 російських авіакомпаній на 261,5 мільйона гривеньЦе означає, що більше дев'яти з десяти рейсів латвійської національної авіакомпанії прибувають вчасно. В глобальному рейтингу за AirBaltic йдуть Hawaiian Airlines, Аustrian Аirlines, Iberia і Norwegian Air Shuttle.

"З огляду на більш ніж 80-річний досвід в узагальненні даних про польоти, OAG найкраще позиціонується для подачі достовірних показників і даних про пунктуальність. Латвійська авіакомпанія AirBaltic перевершила інших з показником у 94,9%, що набагато вище середнього", - підкреслює виконавчий віце-президент OAG Джон Грант.

AirBaltic була створена в 1995 році. Парк авіакомпанії в даний час налічує 5 літаків Boeing 737-500с, 8 - Boeing 737-300 і 12 Bombardier марки Q400 NextGen. Авіакомпанія виконує прямі рейси з Риги в більш ніж 60 кінцевих пунктів.

AirBaltic була першою авіакомпанією в Європі, яка в 2009 році ввела гарантію своєчасного прибуття на місце призначення. Ця страховка передбачає додаткові бонуси у тих випадках, коли сталася затримка.