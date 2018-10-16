Названа дата, коли українці нарешті зможуть залишати номер при зміні оператора

НКРЗІ підтвердила рішення про повноцінний запуск послуги з перенесення номера при зміні мобільного оператора з 1 травня 2019 року.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила 1 травня 2019 року датою початку впровадження послуг з перенесення абонентських номерів (MNP).

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Як повідомляє прес-служба НКРЗІ, таке рішення було прийнято на засіданні комісії.

«Комісія прийняла рішення визначити 1 травня 2019 року терміном початку впровадження послуг з перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв'язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку, і станом на 1 лютого 2019 року - їх підключення до централізованої бази даних», - сказано в повідомленні.

У комісії додали, що рішення в установленому законодавством порядку подадуть на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) оголосило про початок процедури державних закупівель послуг створення і впровадження централізованої бази даних, необхідної для запуску послуги MNP.

У першому тендері взяли участь 4 компанії: «Діалінк», «Т4в», «Ес Ай Центр» і «Технічний центр інтернет». Однак УДЦР на засіданні 5 листопада заявив, що жоден з учасників не надав повного пакету документів, передбаченого законом про здійснення держзакупівель, і оголосив про повторне проведення конкурсу.

У повторному тендері взяли участь 6 компаній: Huawei, Ericsson, «Діалінк», «ЕС АЙ центр, «Т4в» і «Українські спеціальні системи».

25 січня 2016 року УДЦР оголосив переможцем MNP-тендеру компанію «Діалінк», після чого інші учасники торгів і низка українських ЗМІ висловили свою незгоду з прийнятим рішенням.

Наприкінці квітня 2016 року УДЦР переглянув результати тендеру, як того вимагало рішення Антимонопольного комітету України від 18 березня, і вибрав переможцем IT-компанію «Ес Ай Центр». Це рішення у свою чергу також викликало невдоволення з боку учасників, що програли, які почали оскаржувати його в судових інстанціях.

У квітні 2017 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) дозволила мобільним операторам почати роботи з проектування своїх телекомунікаційних мереж для надання послуги MNP.

На засіданні Нацкомісії в серпні цього року було прийнято попереднє рішення повноцінно запустити послугу з перенесення абонентських номерів (MNP) в Україні з 1 травня 2019 року.