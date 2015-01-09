Світовий банк виділив Білорусі $250 млн на модернізацію доріг

Білорусь і Світовий банк підписали угоду про виділення республіці позики в розмірі 250 мільйонів доларів для реалізації проекту з модернізації транзитного коридору М-6 Мінськ-Гродно.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і комунікацій країни.

"Проект передбачає підтримку модернізації окремих ділянок транзитного коридору M-6 між містами Мінськ і Гродно в рамках виконання держпрограми з розвитку та утримання автомобільних доріг в Білорусі на 2015-2019 роки", - відзначають в прес-службі.

Проект також передбачає заходи щодо вирішення проблеми затримок під час перетину кордону з Польщею за рахунок спрощення процедур митного оформлення. "В результаті реалізації компоненту проекту, пов'язаного з удосконаленням процедур на кордоні, передбачається збільшити пропускну спроможність пункту пропуску "Брузги" з 700 вантажних автомобілів в день в даний час до 1,7 тисячі вантажних автомобілів в день", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі підкреслюють, що проект також сприятиме підвищенню безпеки учасників дорожнього руху та вдосконаленню управління дорожньою мережею за рахунок розширення використання ринкових принципів у цілях розвитку придорожнього сервісу та створення центру координації дорожнього руху на автошляхах.

Це найбільша з позик, виділених Світовим банком Республіці Білорусь, і другий проект у дорожньо-транспортній галузі, який Світовий банк фінансує в країні на сьогоднішній день.

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Першим спільним проектом (позика Світового банку становила 150 мільйонів доларів США) стала реконструкція ділянки Пуховичи-Бобруйськ автодороги М5 Мінськ-Гомель, яка є частиною Транс'європейського транспортного коридору IX. Ділянка траси протяжністю 53 км, реконструйована до параметрів дороги I категорії, була введена в експлуатацію в кінці 2013 року.