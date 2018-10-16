Опори встановили на глину і пухкий мул: стало відомо, чому на Кримський міст чекає трагічний фінал

Ахилесовою п'ятою мосту стала геологія, саме через невідповідність ґрунту для будівництва мосту, його проект відкинула ще радянська експертиза.

При будівництві Кримського моста його опори, всупереч усім нормам, встановили на напівтверді/напіврідкі глини низької щільності і на пухкий і пористий мул.

Про це написав у своєму блозі на "Обозреватель" ізраїльський блогер Eli Belenson, який довгий час аналізував всі документи про хід будівництва мосту. Він також вказав на якийсь факт: як тільки про кричущі порушення оголошували в мережі, то раніше доступна інформація одразу ж зникала.

Він підкреслив, що Ахіллесовою п'ятою споруди стала геологія, саме через невідповідність ґрунту для будівництва мосту, його проект відкинула ще радянська експертиза.

"Звичайно, серйозні інженерні конструкції, такі як залізничні мости, де передбачаються серйозні навантаження, прийнято спирати на тверді ґрунтові основи. Для цього бурять або забивають спеціальні палі, які спираються на ці самі тверді грунти. Якщо ми обіпремо масивну конструкцію на недостатньо тверду основу, окремі її частини або вся конструкція цілком можуть нерівномірно просісти, деформуватися і, в кінцевому результаті, зруйнуватися", - написав блогер.

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За словами Eli Belenson, у випадку з залізничним мостом, неприпустиме просідання або деформація можуть призвести через деякий час до катастрофи – мова буде йти про величезні економічні збитки та людські жертви.

"Радянські, а потім і російські ГОСТи, забороняли спирати подібні конструкції на що-небудь, крім твердої скельної підстави... Навіть не на пісок. І не на глину. Але, як ми бачимо з наведених геодосліджень, на глибині, в яку, згідно з планами будівництва КМ повинні спирати палі (до 58 метрів глибиною) жодної скельної підстави не виявлено (див. нижню сходинку таблиці, виділену червоним). Більш того, не виявлено там навіть піску. Але і цього мало - навіть глину там не виявили", - зазначив експерт.

"А тепер уявіть, що мова йде не просто про майже двадцятикілометровий залізничний міст з величезними навантаженнями і величезною парусністю (шторм, хвилі, бічний вітер, потяги), а мова йде про сейсмічно небезпечну зону, де регулярно трапляються підземні поштовхи різної сили. Проектувальники нового мосту запевняють, що достатньо забити палі на 58 метрів і все буде в порядку, але чи придатна ця глина напівтверда в якості підстави для опор?" - поцікавився Eli Belenson.

За його словами, раніше вимоги спирати палі на скельну основу були прописані в Будівельних нормах і правилах, але пізніше вони дивним чином зникли з документа 17 червня 2017 року.

Він також вказав на інший кричущий нюанс, згідно з яким геодослідження перед початком будівництва провели неякісно, а з'ясувалося це, коли міст будували повним ходом.

"Проект Керченського/Кримського моста видається мені потенційно небезпечним. Припускати таке і мовчати я вважаю аморальним. Якщо я десь помилився, то буду радий професійному і доказовому спростуванню. Буде набагато гірше, якщо в результаті експлуатації мосту загинуть люди, а я буду знати, що я розумів, що таке може статися, але мовчав", - резюмував Eli Belenson.

Як повідомляв УНІАН, раніше в мережі показали нові фото зруйнованої частини Кримського мосту.