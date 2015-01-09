США оштрафували Honda на $70 млн за приховування даних про сотні аварій

Honda Motor погодилася виплатити штраф у розмірі $70 млн за приховування даних від уряду США про понад 1,7 тис. постраждалих і загиблих під час аварійних випадків, пов'язаних з можливими дефектами машин японського концерну, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

Дані стосувалися відповідних вимог і скарг за гарантійними зобов'язаннями автомобілів. Законодавство США вже 14 років зобов'язує автовиробників повідомляти таку інформацію в Національне управління з безпеки руху. Приховування даних не дозволило відомству оперативно виявити виробничі недоліки автомобілів.

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Міністр транспорту США Ентоні Фокс заявив, що Honda і всі інші виробники повинні нести відповідальність за безпеку, а якщо цього не відбувається - такій практиці нема виправдань.

«Ці штрафи відображають нашу жорстку позицію щодо тих, хто порушує закон», - підкреслив Фокс.

Honda, як вважає управління дорожньої безпеки, протягом 11 років занижувала статистику дефектів подушок безпеки в результаті неправильного зчитування даних і комп'ютерних помилок».

На компанію було накладено два максимально можливих у даних випадках штрафи по $35 млн - один за приховування 1 тис. 729 випадків травматизму й смерті в зв'язку з претензіями з 2003 по 2014 роки, другий - через неподання звітності за гарантійними зобов'язаннями та ремонтом.