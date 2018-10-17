"Укрзалізниця" має намір перевірити своїх співробітників на детекторі брехні

Для цього компанія нещодавно уклала договір на купівлю поліграфа та професійну підготовку поліграфолога.

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" - уклав договір на 56 тисяч гривень з компанією "ДІ ЕС ПІ" на підготовку спеціаліста, який надає послуги з тестування на детекторі брехні.

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Про це сказано в системі електронних державних закупівель Prozorro.

У цій системі є інформація, що це вже другий курс навчання, оскільки в 2017 році "Укрзалізниця" вже підписувала за 55 тисяч гривень аналогічний договір з "ДІ ЕС ПІ" на підготовку спеціаліста для роботи на детекторі брехні.

Крім того, згідно з даними на сайті Prozorro, 16 листопада 2017 року філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" уклав договір з фізичною особою-підприємцем на закупівлю поліграфа "Рубікон" за 86 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, у серпні цього року "Укрзалізниця" уклала договір з фізичною особою-підприємцем про надання послуг реклами в соціальній мережі Facebook на 739,8 тисячі гривень.

Раніше "Укрзалізниця" провела тендер на закупівлю знаків розрізнення для керівного складу "Укрзалізниці" майже на 500 тисяч гривень, у тому числі три коміра і три пари наплічних знаків для глави компанії Євгена Кравцова, чия зарплата на місяць становить майже мільйон гривень.