"Укрзалізниця" оголосила тендер на купівлю цукерок Roshen

Крім "рошеновских" цукерок", "Укрзалізниця" має намір купити 800 наручних годинників з логотипом компанії на 2,5 мільйона гривень.

"Укрзалізниця", яка підняла лише в 2018 році на 24% ціни на пасажирські перевезення, оголосила тендер на купівлю 1400 шоколадок, зокрема, брендів "Рошен" та Elegance, 200 упаковок какао-порошку і 1680 кілограм різних цукерок на загальну суму 375,46 тисяч гривень.

Читайте такожМедаль від окупанта: через здійнятий галас УЗ призупинила закупівлю дорогих значків у Росії

Про це сказано в системі електронних держзакупівель Prozorro.

Відповідно до тендерної документації, поставка товарів повинна бути здійснена до 31 грудня 2018 року.

Крім того, планується придбати 200 коробок цукерок "Рафаелло" і 200 коробок "Есферо Крему", а також по 150 кілограмів цукерок: "Чорнослив у шоколаді", "Спарта" і "Курага з горіхом".

З другого тендера, який був оголошений 12 жовтня, планується витратити 2,5 мільйона гривень на закупівлю 400 штук чоловічих і 400 жіночих наручних годинників із логотипом та надписом "Від правління "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, кондитерська корпорація Roshen була створена президентом України Петром Порошенко в 1996 році і є його найбільшим активом. До її складу входять Київська та Кременчуцька (Полтавська область) кондитерські фабрики, дві виробничі площадки у Вінницькій області, масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" (Вінницька область), дві виробничі площадки Липецької області (РФ), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина).

Корпорація виробляє близько 320 видів кондитерських виробів: шоколадні та желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти. Загальний обсяг виробництва досягає 450 тисяч тонн продукції на рік.

Під час виборчої кампанії в 2014 році Порошенко пообіцяв продати компанію, якщо стане президентом. Після перемоги на виборах для продажу Roshen була залучена компанія Rothschild. Проте в 2016 році Порошенко заявив, що передав Roshen сліпий траст, яким управляють компанія Ротшильдів.

За роки президента компанія Roshen стала однією з найбільш динамічно розвиваються. Тільки експорт її продукції в країни ЄС щорічно збільшувався на 30%

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в серпні цього року "Укрзалізниця" уклала договір з фізичною особою-підприємцем про надання послуг реклами в соціальній мережі Facebook на 739,8 тисячі гривень.

Раніше "Укрзалізниця" також провела тендер на закупівлю знаків розрізнення для керівного складу "Укрзалізниці" майже на 500 тисяч гривень, у тому числі три коміра і три пари наплічних знаків для глави компанії Євгена Кравцова, чия зарплата в місяць становить майже мільйон гривень.