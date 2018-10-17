Смартфони на Android подорожчають для європейців - Google хоче брати гроші за установку своїх сервісів
Компанія Google, яка днями подала апеляцію на рішення Єврокомісії у справі про домінуюче становище Android, вирішила піти на зустріч ЄК і виконати її розпорядження, тільки по-своєму.
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Як пише itc.ua, скоро смартфони на операційній системі Android подорожчають для жителів країн, що входять до Європейської економічної зони. Річ у тому, що виробникам незабаром доведеться платити Google ліцензійні відрахування за можливість установки Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps та інших фірмових додатків пошукового гіганта. Про зміни в роботі на ринку Європи компанія розповіла у нещодавньому повідомленні в офіційному блозі.
Нагадаємо, що окрім штрафу Єврокомісія наказала Google відмовитися від практики, яка, на думку регулятора, порушує вільну конкуренцію. А саме – зняти обмеження на установки додатків на Android-смартфонах. Введення ліцензійних угод якраз націлені на те, щоб виконати приписи Єврокомісії. Вельми примітно те, яким чином Google обіграла ситуацію, виставивши регулятора у дуже непривабливому світлі, відзначає видання.
Тобто, якщо раніше всі ці сервіси та додатки поставлялися разом з Android абсолютно безкоштовно, то тепер виробникам, які бажають використовувати продукти Google на своїх пристроях, доведеться укладати з компанією відповідні ліцензійні угоди. Сама ж ОС Android залишається повністю безкоштовною.
Google запропонує кілька типів ліцензій. Відомо, що будуть окремі ліцензії на додатки Google Search і Chrome та всі інші (набором). Крім того, будуть запропоновані нові комерційні угоди виробникам, які бажають попередньо встановити додатки конкурентів разом з Google Search і Chrome.
Ніяких подробиць щодо вартості ліцензій для виробників Google не надав, тому складно сказати, наскільки можуть подорожчати смартфони на Android для європейців. Але те, що в кінцевому підсумку платити доведеться саме кінцевим покупцям, очевидно вже зараз, резюмує видання.
Зайве говорити, що смартфон на Android без Play Store і Google це все одно, що ПК без підключення до інтернету. Так що навряд чи виробники відмовляться від продуктів Google.
Зміни набудуть чинності 29 жовтня 2018 року і зачеплять тільки ті смартфони та планшети, які призначені для країн ЄЕЗ. Відзначимо, що в ЄЕЗ входять 28 країн Євросоюзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.
Як повідомлялося, 18 липня 2018 року Єврокомісія оштрафувала Google на €4,34 млрд за обмеження під час встановлення додатків на смартфони з Android, минулого тижня пошуковий гігант подав апеляцію щодо цього рішення.
Минулого року Google теж штрафували в Європі – на 2,4 млрд євро за неконкурентну поведінку і зловживання домінуючим становищем на ринку інтернет-пошуку. Це рішення зараз теж перебуває в процесі оскарження і поки незрозуміло, коли суд розгляне скаргу Google.