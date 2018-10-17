Смартфони на Android подорожчають для європейців - Google хоче брати гроші за установку своїх сервісів

Виробникам незабаром доведеться платити Google ліцензійні відрахування за можливість установки Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps та інших фірмових додатків пошукового гіганта.

Компанія Google, яка днями подала апеляцію на рішення Єврокомісії у справі про домінуюче становище Android, вирішила піти на зустріч ЄК і виконати її розпорядження, тільки по-своєму.

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Як пише itc.ua, скоро смартфони на операційній системі Android подорожчають для жителів країн, що входять до Європейської економічної зони. Річ у тому, що виробникам незабаром доведеться платити Google ліцензійні відрахування за можливість установки Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps та інших фірмових додатків пошукового гіганта. Про зміни в роботі на ринку Європи компанія розповіла у нещодавньому повідомленні в офіційному блозі.

Нагадаємо, що окрім штрафу Єврокомісія наказала Google відмовитися від практики, яка, на думку регулятора, порушує вільну конкуренцію. А саме – зняти обмеження на установки додатків на Android-смартфонах. Введення ліцензійних угод якраз націлені на те, щоб виконати приписи Єврокомісії. Вельми примітно те, яким чином Google обіграла ситуацію, виставивши регулятора у дуже непривабливому світлі, відзначає видання.

Тобто, якщо раніше всі ці сервіси та додатки поставлялися разом з Android абсолютно безкоштовно, то тепер виробникам, які бажають використовувати продукти Google на своїх пристроях, доведеться укладати з компанією відповідні ліцензійні угоди. Сама ж ОС Android залишається повністю безкоштовною.

Google запропонує кілька типів ліцензій. Відомо, що будуть окремі ліцензії на додатки Google Search і Chrome та всі інші (набором). Крім того, будуть запропоновані нові комерційні угоди виробникам, які бажають попередньо встановити додатки конкурентів разом з Google Search і Chrome.

Ніяких подробиць щодо вартості ліцензій для виробників Google не надав, тому складно сказати, наскільки можуть подорожчати смартфони на Android для європейців. Але те, що в кінцевому підсумку платити доведеться саме кінцевим покупцям, очевидно вже зараз, резюмує видання.

Зайве говорити, що смартфон на Android без Play Store і Google це все одно, що ПК без підключення до інтернету. Так що навряд чи виробники відмовляться від продуктів Google.

Зміни набудуть чинності 29 жовтня 2018 року і зачеплять тільки ті смартфони та планшети, які призначені для країн ЄЕЗ. Відзначимо, що в ЄЕЗ входять 28 країн Євросоюзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія.