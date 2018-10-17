На АЗС продовжує дешевшати бензин

Середня роздрібна ціна бензину по країні 17 жовтня знизилася на 1-3 коп./л, дизельного пального зросла на 2 коп./л.

Ряд великих мереж АЗС 16-17 жовтня знизили ціни на бензин. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу «Консалтингової групи А-95».

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Зокрема, на станціях SOCAR бензини подешевшали на 40 коп./л: А-92— до 34,09 грн/л, А-95 — до 35,09 грн/л, А-95+ — до 36,09 грн/л. Ціна на ДП залишилася на рівні 33,49 грн/л. На 30 коп./л ціни на бензин знизилися на АЗК Glusco: А-92— до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л, А-95+ — до 34,95 грн/л. На 50-54 коп./л подешевшали в столичній мережі KLO, передає enkorr.

Shell і «Паралель» знизили вартість бензинів на 6-33 коп./л.

Водночас, AMIC, Shell, «Олас», «Катрал», «Фактор», «Укргазвидобування» і «Рур груп» підвищили ціни на дизельне пальне на 10-70 коп./л.

Середня роздрібна ціна бензину по країні 17 жовтня знизилася на 1-3 коп./л, дизельного пального зросла на 2 коп./л.

Нагадаємо, 16 жовтня мережі WOG і ОККО знизили ціни на бензини на 50 коп./л.

За прогнозом директора «Консалтингової групи А-95» Сергія Куюна, вартість бензину цього тижня знизитися на 1 грн/л.