У Кабміні повідомили, коли чекають офіційного рішення СОТ щодо транзитного спору України з Росією

В разі позитивного для України рішення і відмови Росії його виконувати, українська сторона отримає легітимне право ввести відповідні обмеження на російську продукцію.

Офіційне рішення Світової організації торгівлі за позовом України проти Росії через обмеження транзиту товарів до країн Середньої Азії очікується в першому кварталі 2019 року.

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Про це під час конференції «Торгові війни: український бізнес під загрозою?» повідомила директор департаменту торговельного захисту Міністерства економічного розвитку і торгівлі Наталія Сидорук.

«Очікується, що офіційне рішення для всіх країн-членів СОТ буде опубліковано у першому кварталі 2019 року... Швидше за все, сторони спору будуть знати результат на два-три місяці раніше, але ми не можемо його коментувати», - сказала Сидорук.

При цьому вона не стала розголошувати подробиці даної справи, пославшись на конфіденційність. «Сторони справ в рамках спорів СОТ не мають права коментувати або розкривати інформацію про суть цих справ», - зазначила вона.

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН про те, яке рішення Україна зможе вважати позитивним, Сидорук повідомила, що початковою метою спору було підтвердження правильності української позиції та зняття російських обмежень.

«Спочатку, коли ми починали цей спір, ми відразу позиціювали, що ці заходи є незаконними, нетранспарентними й такими, що порушують правила СОТ, а також мають безпосередньо негативний ефект на нашу економіку, оскільки відбиваються на нашому експортному потенціалі. Тому будь-яке рішення групи експертів в рамках СОТ, яке підтвердить правильність позиції української сторони, і яке матиме рекомендацію російської сторони змінити свою політику і зняти обмеження - є початковою метою нашого спору», - зазначив вона.

Також вона повідомила, що в разі позитивного для України рішення і відмови Росії його виконувати, українська сторона отримає легітимне право ввести відповідні обмеження на російську продукцію.

«Це специфічний механізм, який діє в рамках СОТ. Є рекомендації групи експертів, і країна повинна їх виконати... Якщо Росія протягом певного періоду не зробить ніяких дій для виконання рекомендацій, то українська сторона отримає повне легітимне право ввести відповідні обмеження щодо російських товарів на рівень отриманого збитку», - зазначила Сидорук.

«Зараз Україна повністю дотримується норм СОТ, ми відповідаємо тільки на дії Росії там, де вони дійсно економічно доцільні й так далі. Як ми завжди говоримо: ми є передбачуваним і стабільним торговим партнером і тому ми діємо в рамках існуючих судових і квазісудових процедур», - додала вона.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи зможе Україна отримати компенсацію від Росії у випадку позитивного рішення, Сидорук повідомила, що отримання компенсації в рамках цієї справи не передбачено.

«Наскільки я розумію, такої процедури немає. Вона не передбачена», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого 2017 року Україна в рамках свого членства у СОТ подала позов проти Росії за введені Москвою з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів.

Взимку 2016 року був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану та Киргизстану.