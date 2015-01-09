Daimler, BMW та Audi оголосили про рекордні продажі у 2014 році

Особливо бурхливими темпами збільшуються продажі в Китаї, передає DW із посиланням на AFP.

Минулий рік став четвертим поспіль, коли показники продажів оновили історичний максимум, а для Audi - п'ятим.

Компанія BMW вперше у своїй історії продала понад два мільйони автомобілів марок BMW, Mini і Rolls-Royce) протягом одного року, перевищивши рівень 2013 року на вісім відсотків. Ринок машин преміум-класу зріс у всіх важливих частинах світу - у Європі, Північній Америці та Азії, включаючи Китай. Збільшилися також і продажі позашляховиків.

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Концерн Daimler оголосив про рекордні продажі автомобілів марки Mercedes-Benz. За попередні 12 місяців було продано 1,65 мільйона автомобілів, а загальний приріст порівняно з попереднім роком склав 12,9 відсотка, передає Reuters. Особливим попитом користувалися автомобілі класів C (середній клас) та S (спорткари). Найбільше машин було продано у США та Китаї. Причому КНР змістила Німеччину, батьківщину концерну, з другої позиції на третю у списку найбільш комерційно успішних для Daimler країн.

Про збільшені темпів продажів оголосила і компанія Audi. Воно у 2014 році склали 10,5 відсотка, а всього було продано понад 1,7 мільйона машин Audi. Найпопулярнішими автомобілями виявилися позашляховики і модель A3. Як зазначає Reuters, і у випадку з Audi найбільш прогресуючим ринком виявився китайський, де продажі збільшилися на 17,7 відсотка.

Раніше УНІАН повідомляв, що Rolls-Royce у 2014 році знову поставив рекорд продажів.