Продажі авто в Європі у вересні впали майже на чверть: лідери ринку

Лідером європейського авторинку став концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen.

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-вересні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 2,5% - до 11,658 млн одиниць, повідомляється у звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

Читайте такожВ Україні зросли продажі нових легкових авто

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період більшість великих ринків показали зростання реєстрацій, зокрема в Іспанії (+11,7%), у Франції (+6,5%), Німеччині (+2,4%).

При цьому попит на нові автомобілі скоротився у Великобританії та Італії - на 7,5% і 2,8% відповідно.

Повідомляється, що у вересні 2018 року продажі авто в ЄС становили 1,09 млн одиниць, що на 23,5% менше в порівнянні з торішнім показником.

За підсумками вересня найбільші національні ринки ЄС показали такі результати: зниження в Іспанії (-17%), Франції (-13%), Німеччині (-30,5%), у Великобританії (-20,5%) та в Італії (-25,4%).

Лідерами за обсягом продажів стала Великобританія. За місяць було продано 338,8 тис. легкових автомобілів.

Другу сходинку рейтингу займає Німеччина, жителі якої в серпні придбали 200,1 тис. машин.

Замикає трійку Франція з результатом 148,7 тис. проданих авто.

Лідером європейського авторинку став концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen. При цьому продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом знизилися на 8% – до 198,988 тис. автомобілів.

Автомобільний концерн Volkswagen у вересні в порівнянні з торішнім показником знизив обсяг продажів на 48% - до 171,9 тис. одиниць.

Компанія BMW Group у вересні посіла третє місце з результатом 99,371 тис. проданих авто, показавши падіння продажів на 8,6%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 3,4% - до 15,137 млн одиниць.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.