Чергового чиновника «Укравтодору» затримали на хабарі

Співробітник був затриманий під час отримання другого траншу хабара в сумі 590 тис. грн.

Прокуратура міста Києва затримала під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 650 тисяч гривень співробітника ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна», який входить в структуру Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), повідомила прес-служба прокуратури.

Читайте такожКерівництво «Укравтодору» викрили у привласненні понад 30 мільйонів гривень

Згідно з повідомленням, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Центру асфальтобетонів і органічних в'яжучих ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна» вимагав і отримав від представника приватного товариства неправомірну вигоду в сумі 650 тисяч гривень за прискорення експертизи й отримання позитивних висновків дослідження продукції вказаного товариства.

«Першу частину неправомірної вигоди в сумі 60 тис. грн чиновник отримав 16 жовтня. А при отриманні другого траншу в сумі 590 тис. грн був затриманий «на гарячому», - наголошується в повідомленні.

На даний момент вирішується питання про оголошення затриманому підозри, обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в рамках розслідування правоохоронці виявили списання державних коштів Служби автомобільних доріг в 15 областях України. За попередніми даними, сума збитків державі становить понад 224 мільйони гривень.