Гройсман доручив розібратися з вантажними тарифами "Укрзалізниці"

Гройсман виступив за залучення до обговорення представників профільних комітетів Ради.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем'єру Володимиру Кістіону і міністру інфраструктури Володимиру Омеляну провести нараду з питання обґрунтованості нових ставок на користування вагонами ПАТ "Укрзалізниці".

"Я думаю, можливо, навіть завтра зустрітися і в цьому питанні розібратися", - сказав прем'єр на засіданні Кабінету міністрів у середу у відповідь на скаргу депутата Григорія Заболотного про різке підвищення "Укрзалізницею" вартості перевезень аграрної продукції, пише Обозреватель.

Гройсман виступив за залучення до обговорення представників профільних комітетів Ради.

Прем'єр також попросив Антимонопольний комітет (АМКУ) втрутитися в ситуацію, щоб перевірити обгрунтованість ставок, які встановлюються Укрзалізницею.

"Я готовий повністю вас підтримувати: і організаційно, і публічно", – підкреслив він, додавши, що очікує позиції АМКУ з питання підвищення цін на нафтопродукти.

Гройсман нагадав, що після дерегуляції вагонної складової всі можуть здавати вагони в оренду, визначаючи вартість послуги ринково. Однак прем'єр визнав, що стурбований черговим підвищенням цін "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 12 жовтня повідомила про рішення підвищити ставки на користування вагонами в середньому на 41%. Вони вступлять в силу через 30 днів після офіційної публікації в газеті "Урядовий кур'єр".

Попереднє підвищення ставок "Укрзалізниця" здійснила 28 липня цього року.

Станом на 1 вересня 2018 року в робочому парку "Укрзалізниці" налічувалося 61 тис. вантажних вагонів, з яких майже 28 тис. піввагонів, 10,3 тис. зерновозів, майже 3 тис. фітингових платформ.

"Укрзалізниця" уклала договір з ДП "Прозорро.Продажі" і в рамках "пілотного" проекту з листопада почне здавати в оренду товарні вагони через електронну систему ProZorro.