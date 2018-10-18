УЗ показала модернізований вагон з індивідуальним кондиціонером і в новому кольорі (фото)

За словами голови компанії, вагони після капітально-відновлювального ремонту і ті, що вже будують для залізниці на заводах, пофарбують у нову ліврею.

Державна акціонерна компанія «Укрзалізниця» з початку 2018 року і на поточний момент відремонтувала 46 пасажирських вагонів, що у 23 рази більше у порівнянні з минулим роком.

Читайте такожКвитки на потяги знову подорожчали

Про це повідомив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

«Ми набрали непоганий темп з ремонту у пасажирському сегменті - з початку року власними силами відремонтували 46 вагонів. Для порівняння - минулого року в цей період було всього 2 вагони після капітально-відновлювального ремонту. План по грудень 2018 року - відновити ще 53. А через кілька місяців очікуємо поповнення парку першими новими вагонами виробництва Крюківського заводу», - написав він.

Також Кравцов повідомив, що пасажирські вагони після капітально-відновлювального ремонту і ті, що вже будують для залізниці на заводах, пофарбують у нову ліврею.

«Для пасажирів це також буде своєрідним маркером - такі вагони будуть помітні відразу. Нова якість подорожей, яке ми крок за кроком впроваджуємо - це не тільки фарбування в корпоративні кольори. Це вагон, де в кожному купе є індивідуальне регулювання температури повітря. Будемо таке практикувати й надалі», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Крюківський вагонобудівний завод (Полтавська обл.) виграв тендер на поставку компанії «Укрзалізниця» 54 пасажирських вагонів.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини та візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Згідно зі звітом підприємства, Крюківський вагонобудівний завод в січні-вересні 2018 року, у порівнянні з відповідним періодом 2017 року, збільшив випуск вантажних вагонів на 84,7%, або на 1199 вагонів - до 2614 одиниць.

При цьому, в січні-вересні завод не виготовив жодного пасажирського вагона, тоді як у 2017 році за звітний період було вироблено 25 пасажирських вагонів.

У 2017 році завод поставив «Укрзалізниці» 50 пасажирських вагонів.