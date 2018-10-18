Валентин Резніченко: На Дніпропетровщині капітально відремонтовано 90% комунальних доріг

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко повідомив сьогодні, що в області завершується капітальний ремонт комунальних доріг. З 130 доріг, запланованих на цей рік, 116 вже готові.

«Новий підхід до ремонту доріг в Україні впровадив Президент України Петро Порошенко. Він акцентував увагу на капітальному оновленні покриття, - сказав Резніченко. - За три роки ми капітально відремонтували понад 500 комунальних доріг. Нове «обличчя» отримали центральні вулиці майже в кожному місті, райцентрі, селищі».

За даними губернатора, всього в області вже капітально відремонтовано 90% комунальних доріг, запланованих на цей рік.

«Ми хочемо, щоб новий асфальт служив якомога довше. Тому ми вимагаємо від підрядників 5-річну гарантію. Якщо покриття зіпсується раніше, вони повинні виправляти недоліки за свій рахунок», - додав керівник регіону.

Крім того, Дніпропетровська ОДА на під'їздах до Дніпра облаштовує два габаритно-вагових комплекси - на Решетилівській і Криворізькій трасах. Вони будуть контролювати вагу великих фур. Таким чином влада області має намір зберегти побудовані і відремонтовані магістралі.

«На кожному такому комплексі працюватимуть два інспектора – від «Укртрансбезпеки» і Дніпропетровської облдержадміністрації. Плануємо залучати до контролю за вагою великих вантажівок і громадських активістів», - сказав радник голови ОДА Юрій Голик.

Незабаром почнеться будівництво ще двох комплексів - на донецькому і запорізькому шосе. У планах - облаштування вагових майданчиків на в'їздах до Кривого Рогу, Павлограду, Кам'янського, Марганцю.