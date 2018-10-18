Автогаз в Україні подорожчав до чергового максимуму

Ряд мереж АЗС в Україні 17-18 жовтня збільшили ціну на автогаз на 10-20 коп. за літр.

Середня ціна на зріджений газ, який використовується як автомобільне паливо, в Україні 18 жовтня досягла чергового річного максимуму – 15,89 грн за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, ряд мереж АЗС в Україні в період 17-18 жовтня збільшили ціни на зріджений газ на 10-20 коп. за літр.

Наприклад, на 20 копійок за літр автогаз подорожчав на АЗС ОККО, до 16,59 грн. У мережі АЗС WOG газ зріс у ціні на 10 копійок за літр, до 16,48 грн. На заправках Shell в Києві LPG підвищився на 20 копійок за літр, до 16,19 грн.

Крім того, на столичних заправках БРСМ ціни на зріджений газ зросли на 10 копійок за літр, до 16,09 грн. У свою чергу, BVS і Avantage також підвищили ціни на 10 копійок за літр, до 15,59 грн 15,45 грн відповідно.

Крім національних операторів, вартість автогазу підвищили та регіональні оператори: Neftek, БАРС, «Автотехсервіс».

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити варіанти розв'язання цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала до 12,47 грн за літр.