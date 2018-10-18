У Харкові подорожчає проїзд у маршрутках

Це пов'язують зі збільшенням складових собівартості перевезень.

У Харкові з 22 жовтня подорожчає проїзд у маршрутках.

Про підвищення тарифів Vgorode повідомили в ПП "Транс-сервіс".

На 2 гривні підвищиться вартість проїзду у всіх автобусах цього перевізника: №147 (Вул. Університетська, к-тр "Зірка" - Мікрорайон "Горизонт"), №304 (Пл. Пролетарська - Станція Рогань), №262 (Вул. Зубарєва, Будинок №47 - Ст. м. "Індустріальна" - Вул. Зубарєва, Будинок №47), №224 (Ст. м. "Тракторний завод" - Вул. Довженка), №261 (Вул. Мохначанская, Вул. Електровозна - Вул. Мохначанська, Вул. Електровозна), №276 (Вул. 12-го Квітня - Мікрорайон "Горизонт" - Вул. 12-го Квітня).

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Подорожчання проїзду прогнозують і в маршрутках інших харківських перевізників. Про нові тарифи вже повідомили у ТОВ "Трансмейл-2012". Це пов'язують зі збільшенням складових собівартості перевезень.