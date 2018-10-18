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Збанкрутіла Vertu повернулася з новим смартфоном за $14 тисяч (фото)

15:27, 18 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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фото gizmochina

Британський виробник телефонів елітного класу Vertu повернувся на ринок після року мовчання, який минув з дня офіційного оголошення банкрутства, з новою компактною Android-моделлю Vertu Aster P на середньосегментному процесорі Snapdragon 660 і традиційним цінником в кілька тисяч доларів, повідомляє портал Сnews.

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"Компанія провела офіційну презентацію новинки в Пекіні. Запрошення на прем'єру, розіслане китайським журналістам, було доставлено в конверті з золотисто-чорним оздобленням і девізом Live or Die ("Живи або помри"), а також з написом "Handmade in England" (Зроблено вручну в Англії). Ці атрибути презентації першої новинки відродженого бренду підкреслили прихильність Vertu традиціям "елітного дизайну і вишуканого оздоблення", - йдеться в повідомленні.

Навіть після анонса смартфон Vertu Aster P так і не з'явився на офіційному сайті компанії, проте одразу став доступний для замовлення на сайті одного з найбільших онлайн-ритейлерів Китаю JD.com, що недвозначно вказує на переглянуті плани Vertu з основного ринку збуту своїх Luxury-смартфонів.

Позиціонування смартфона Aster P в люксовом сегменті підкреслюється не тільки його чималою ціною, але й іншими звичними атрибутами виробів Vertu. Так, Vertu Aster P, як і раніше, збирається у Великобританії вручну, з персональної гравіюванням імені майстра.

Смартфон отримав шасі з титанового сплаву, захист дисплея з 133-каратного сапфірового скла, кнопку з рубіном, а також оздоблення корпусу зі шкіри крокодила і ящірки. Найдорожчий варіант смартфона – Dazzling Gold, також отримав додаткове оздоблення з чистого золота.

Новий смартфон Vertu Aster P є вдосконаленим варіантом моделі Vertu Aster (на чіпі Snapdragon 801), що випускався з 2014 року. Габарити смартфона у версії зі стандартною обробкою становлять 149,8 х 71 х 10,1 мм, вага близько 220 грам.

Можливості апаратної платформи Vertu Aster P далекі від нинішніх флагманів ринку і, швидше за все, ближчі до оснащення смартфонів 2018 року середньоцінового сегменту.

фото gizmochina
фото gizmochina
фото gizmochina
фото gizmochina
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Теги: #смартфони на Android