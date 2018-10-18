У поліції спростували чутки про нові радари TruCam

Зокрема, патрульні не будуть ховатися у кущах, аби зафіксувати швидкість автомобіля.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав найпоширеніші неправдиві, за його словами, думки щодо пристроїв TruCam.

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Про це повідомляє Громадське.

Зокрема, патрульні не будуть ховатися у кущах, аби зафіксувати швидкість автомобіля.

Білошицький зазначив, що поліція опублікувала карту з ділянками використання пристроїв, на дорогах стоять попереджувальні знаки, а в службової автівки увімкнений світловий сигнал - "кущами і не пахне".

Інформацію щодо несертифікованості пристроїв заступник начальника поліції також назвав неправдивою. За його словами, прилад отримав сертифікат вимірювальної техніки й усі прилади пройшли перевірку для використання.

Щодо впливу поліцейських на точність вимірювання Білошицький зазначив, що раніше така практика справді існувала (можна було змінити поправочний коефіцієнт приладу), проте зараз програмне забезпечння TruCAM оновили й поліцейські не можуть змінювати налаштування.

Патрульна поліція склала 231 адміністративний матеріал про перевищення швидкості першого дня повноцінного застосування нових пристроїв вимірювання швидкості TruCam.

8 жовтня в Україні патрульна поліція почала використовувати нові пристрої для вимірювання швидкості TruCam. Перший тиждень поліцейські використовували TruCam в пілотному режимі лише для профілактики, аби водії звикли до нововведень.

Американський пристрій TruCam має лазерне наведення, що дозволяє вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. Він працює до 15 годин без підзарядки. TruCam має карту пам’яті на 16 тисяч відеороликів чи 40 тисяч фото. Робить до 3 фото в секунду.