Рада не дозволила створення конкурентного ринку залізничних перевезень

Законопроект передбачав надання приватним перевізникам право здійснювати залізничні перевезення, а не лише держкомпанії "Укрзалізниця".

Верховна Рада відхилила законопроект про створення конкурентного ринку залізничних перевезень шляхом надання права приватним перевізникам здійснювати залізничні перевезення, що сприяло б усуненню дефіциту рухомого складу і покращення якості послуг завдяки конкуренції на ринку.

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За ухвалення законопроекту "Про залізничний транспорт України" (№7316) за основу проголосували 202 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів. Спроби повернутися до повторного голосування за законопроект або відправити його на доопрацювання в профільний комітет також не знайшли підтримки у депутатів.

Представляючи законопроект, народний депутат Максим Бурбак повідомив, що законопроект передбачає надання приватним перевізникам право здійснювати залізничні перевезення, а не лише державної компанії "Укрзалізниця".

"Послуги з перевезення залізничним транспортом зможуть надавати приватні перевізники, а не лише "Укрзалізниця", що сприятиме усуненню дефіциту рухомого складу, покращенню якості послуг завдяки конкуренції на ринку. Перевізником може стати будь-який суб'єкт господарювання незалежно від форми власності, який забезпечить рухомий склад, отримає ліцензію і сертифікат безпеки", - сказав він.

Також депутат повідомив, що згідно з законопроектом, держава не регулюватиме вартість таких перевезень, а лише вартість послуг держкомпанії "Укрзалізниця".

"Оплата перевезень не регулюється державою та визначається перевізниками, що передбачає можливість встановлення економічно обґрунтованого тарифу з урахуванням прибутку. Державному регулюванню підлягають обов'язкові послуги з доступу до інфраструктури, які надаватиме "Укрзалізниця", а також тарифи на послуги, що надаються суб'єктами, які посідають монопольне становище", - зазначив він.

Також Бурбак повідомив, що "Укрзалізниця" продовжить керувати інфраструктурою залізничного транспорту, магістральними залізничними шляхами, залізничними станціями та іншими.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня 2015 року Мінінфраструктури оприлюднило на своєму сайті в новій редакції законопроект "Про залізничному транспорті".

Документ, зокрема, передбачає створення низки нових органів: державного агентства залізничного транспорту, державних органів з безпеки на транспорті та Комісії з розслідування аварій на транспорті. Остання підпорядковуватиметься безпосередньо Кабінету міністрів.

Також законопроект передбачає зміну системи тарифоутворення на перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, яку формуватиме пропонований до створення новий орган – Нацкомісія з питань регулювання транспорту (НКРТ), а не "Укрзалізниця". Законопроект про залізничний транспорт готується вже кілька років. За словами керівництва міністерства, прийняття законопроекту необхідно для успішного реформування акціонерної компанії "Укрзалізниця" і залізничної галузі країни загалом.

На початку 2018 року в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов допустив можливість допуску приватної тяги на залізницю за 7 років, що передбачено в Угоді про асоціацію з ЄС, яка набула чинності у вересні 2017 року.