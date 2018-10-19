США дозволили своїм авіакомпаніям літати до Харкова, Дніпра та Запоріжжя
Федеральне авіаційне управління США (FAA) дозволило американським авіакомпаніям та їхнім компаніям-партнерам відновити польоти до трьох українських аеропортів та деяких частин Чорного моря.
Про це повідомляє Reuters. «FAA повідомило, що дозволяє здійснювати польоти до трьох додаткових аеропортів України, в тому числі в друге за величиною місто України, Харків, оскільки воно розташоване на безпечній відстані від зони бойових дій», – ідеться в повідомленні.
Також вильоти та прильоти будуть здійснюватися у міжнародних аеропортах Дніпра і Запоріжжя.
Читайте такожКияни вимагають заборонити нічні злети та посадки літаків у столиці
Наголошується, що умови безпеки та безпеки «достатньо стабілізовані в деяких регіонах України», для забезпечення додаткових поїздок. Крім того, протягом понад двох років польоти неамериканських авіакомпаній на чорноморських маршрутах відбувалися безпечно.
Як відомо, після збиття рейсу MH17 малайзійських авіаліній FAA у 2014 році рекомендувало американським авіакомпаніям припинити польоти над окупованим Кримом та зонами військового конфлікту в Україні.