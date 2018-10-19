США дозволили своїм авіакомпаніям літати до Харкова, Дніпра та Запоріжжя

Наголошується, що умови безпеки та безпеки "достатньо стабілізовані в деяких регіонах України", для забезпечення додаткових поїздок.

Федеральне авіаційне управління США (FAA) дозволило американським авіакомпаніям та їхнім компаніям-партнерам відновити польоти до трьох українських аеропортів та деяких частин Чорного моря.

Про це повідомляє Reuters. «FAA повідомило, що дозволяє здійснювати польоти до трьох додаткових аеропортів України, в тому числі в друге за величиною місто України, Харків, оскільки воно розташоване на безпечній відстані від зони бойових дій», – ідеться в повідомленні.

Також вильоти та прильоти будуть здійснюватися у міжнародних аеропортах Дніпра і Запоріжжя.

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Наголошується, що умови безпеки та безпеки «достатньо стабілізовані в деяких регіонах України», для забезпечення додаткових поїздок. Крім того, протягом понад двох років польоти неамериканських авіакомпаній на чорноморських маршрутах відбувалися безпечно.

Як відомо, після збиття рейсу MH17 малайзійських авіаліній FAA у 2014 році рекомендувало американським авіакомпаніям припинити польоти над окупованим Кримом та зонами військового конфлікту в Україні.