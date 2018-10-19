Правоохоронці викрили банду шахраїв, яка обіцяла українцям дешеві авто з-за кордону (відео)

Аферисти створили низку фіктивних фірм і відкрили офіси у Миколаївській, Херсонській, Одеській і Харківській областях.

Правоохоронці викрили міжрегіональну банду автошахраїв, яка за рік обдурила людей більш ніж на 4 мільйони гривень.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, затримали десять підозрюваних. Аферисти створили низку фіктивних фірм і відкрили офіси у Миколаївській, Херсонській, Одеській і Харківській областях.

Шахраї шукали охочих придбати за кордоном автомобілі за ціною нижче ринкової. Але попереджали, треба лише трохи машину почекати, але до того сплатити третину вартості. Обіцяли повернути гроші, якщо товар не надійде.

Авто, як і власне грошей, клієнти так і не отримували. Постраждалих поки кілька десятків, проте правоохоронці впевнені, що насправді ошуканих набагато більше.

Детальніше в відео.