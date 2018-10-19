Затриманому на хабарі чиновнику «Укравтодору» повідомлено про підозру

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Затриманому під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 650 тисяч гривень співробітнику ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна», який входить в структуру Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»), повідомлено про підозру.

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Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Зокрема, йому повідомлено про підозру за ч. 3. ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня прокуратура Києва затримала на хабарі чиновника «Укравтодору». Його було затримано під час отримання другого траншу хабара в сумі 590 тис. грн. Першу частину неправомірної вигоди в сумі 60 тис. грн чиновник отримав 16 жовтня.