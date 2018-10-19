На українському ринку з'явилися китайські електромобілі за 100 тисяч гривень (фото)

Електромотор розвиває 2,2 квт-год і дозволяє авто розганятися до 45 км/год.

В Україні стартували продажі електромобіля Fulu Mk1, вартість якої становить 109,9 тис. грн., що за курсом долара станом на 19 жовтня менше ніж $4 тис.

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Електромобіль виробляє компанія з Китаю, повідомляє портал Autogeek.

Авто вирізняється досить малими габаритами. Його довжина становить 2 450 мм, ширина - 1 230 мм, висота - 1 550 мм, а маса всього 435 кг. Але при цьому конструктори зробили автомобіль чотиримісним.

Електромотор розвиває 2,2 квт-год і дозволяє авто розганятися до 45 км/год.

Свинцеві акумулятори забезпечують запас ходу в 120 км, а зарядити електромобіль можна за 8 годин, зазначає портал.

Як повідомляв УНІАН, продажі автомобілів з електродвигунами в Україні в січні-липні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 64% – до 2490 штук.

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf, 1612 авто цієї моделі з січня по липень отримали українську прописку.

Другим за кількістю первинних реєстрацій (з десятикратним відставанням від лідера) став автомобіль BMW i3, якому віддали перевагу 182 автомобілісти.

Tesla Model S вибрали 123 українці, і це третій результат на ринку електрокарів.

Також в десятку найпопулярніших електрокарів увійшли: Mercedes-Benz B Electric Drive - 78 шт; Smart Fortwo - 69 шт.; Tesla Model X - 57 шт.; KIA Soul EV - 53 шт.; Volkswagen е-Golf - 52 шт.; Toyota RAV-4 EV - 46 шт.; Fiat 500е - 37 шт.

Міністерство інфраструктури України в рамках реалізації програми щодо стимулювання розвитку ринку електричного транспорту має намір до 2020 року збільшити частку продажів електромобілів на вітчизняному авторинку до 15%.