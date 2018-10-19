Tesla несподівано знизила ціни на один із своїх електрокарів

У США почалися продажі дешевшої версії Tesla Model 3.

Tesla почала в США приймати замовлення на дешевшу версію електромобіля Model 3, вартістю 45 тисяч доларів, тоді як до цього мінімальна вартість дорівнювала 49 тисячам доларів, повідомляє Liga.net.

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Цей варіант Tesla Model 3 доступний лише із заднім приводом.

При цьому з урахуванням федеральних і місцевих каліфорнійських субсидій ціна нової версії електромобіля становитиме 35 тисяч доларів.

Як повідомляється на сайті виробника, задньопривідна Tesla Model 3 з урахуванням пільг і економії палива коштуватиме покупцеві в 33,2 тисячі доларів.

Раніше компанія не афішувала про свої плани випускати здешевлені Tesla Model 3.

У травні цього року Маск стверджував, що виробництво Model 3 вартістю нижче 35 тисяч доларів може розорити компанію. Щоб отримувати прибуток при такій ціні, Tesla має випускати по 5 тисяч електрокарів на тиждень.

На початку жовтня повідомлялося, що Tesla перевиконала план і свиробила за підсумками третього кварталу близько 51 тисячі автомобілів Model 3 (планувалося 50 тисяч).

Як повідомляв УНІАН, Ілон Маск відсторонений на три роки від керівництва компанією Tesla в рамках мирової угоди компанії з Комісією з цінних паперів.