Тендер на ремонт туалетів у поїздах Hyundai виграла «прокладка» з одним працівником – ЗМІ

Фірма вже 3 роки успішно «співпрацює» з «Укрзалізницею».

«Українська залізнична швидкісна компанія», що входить в структуру ПАТ «Українська залізниця», провела тендер на проведення «модернізації окремих частин інтер’єрного оздоблення електропоїздів HRCS2» очікуваною вартістю 3,98 млн грн.

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Згідно з тендерною документацією цією «модернізацією» є встановлення облицювання 180 унітазів у швидкісних поїздах «Hyundai Rotem», повідомляє видання «Залізниця без корупції».

До складу цього «облицювання» входить кришка унітазу, кільце унітазу та огорожа ніші унітазу, виготовлені з композиційних матеріалів та нержавіючої сталі. Все це добро було оцінено в понад 20 тисяч грн за комплект з монтажем.

Тендер щодо «модернізації» туалетів розіграли 2 компанії з різницею в цінах в 5 тисяч грн: ТОВ «Світ Постачання» та ТОВ «Сінерджи».

Остання у своїй документації вказала, що не має ні автотранспорту, ні складських приміщень для виконання контракту, а у випадку перемоги укладе договір з одним з міжнародних перевізників для постачання товару від виробника.

Як зазначає видання, ТОВ «Сінерджи» подало досить цікаву довідку про наявність працівників, де на початку довідки вказується, що фірма має необхідний штат кваліфікованих працівників для монтажу облицювання, а потім зазначено, що фірма не подає звітність 1-ДФ, оскільки не використовує працю осіб «на умовах, передбачених законодавством».

При цьому фірма вже 3 роки успішно «співпрацює» з «Укрзалізницею». Раніше ТОВ «Світ Постачання» зокрема поставляло на УЗ сіль, гіпсокартон, склопакети, дозатори для мила і десятки інших найменувань.

Для тієї ж філії «Українська залізнична швидкісна компанія» ТОВ «Світ Постачання» також, нібито, виготовило на замовлення 20 комплектів нижньої частини обшивки кабіни електропоїзда Hyundai по 185 тисяч грн за одиницю. Тоді «конкурентом» улюбленця залізниці також було ТОВ «Сінерджи».

Згідно з податковою звітністю, наданою учасником в наступних тендерах, офіційно на підприємстві окрім директора працює тільки 1 робітник, а загальна їхня зарплата становить близько 10 тисяч грн на місяць на двох.

До того ж ТОВ «Світ Постачання» не мало права юридично укладати договір з «Укрзалізницею» на розробку обладнання для електропоїздів, адже відповідно до зареєстрованих КВЕДів фірма може здійснювати тільки торгівельні операції, а не виробництво.

Тепер на рахунку ТОВ «Світ Постачання» вже 25 мільйонів гривень, виграних на державних тендерах.